Eterea Cosmesi Naturale per la cura del viso.

Il laboratorio di Eterea Cosmesi Naturale, dà luogo a dei pregiatissimi prodotti privi di petrolati, parabeni e siliconi, e che sono destinati alla cura del viso, dei capelli e del corpo. Scopriamo alcune delle loro linee più famose.

La Linea Precious

La Linea Precious è composta dalla: Lift&Plump Gold Eye Cream (43 euro) che è un trattamento contorno occhi liftante e rimpolpante ad effetto tensore, grazie all’ azione di particelle d’ Oro puro e di Acido Ialuronico a tre pesi molecolari, che stimolano il rinnovamento epidermico e la sintesi del collagene;

dal Precious All You Need Super Serum (46 euro), un trattamento che svolge un’azione illuminante, lenitiva ed antiage sfruttando il potere antiossidante dell’Oro 24K, che nutre e tonifica la pelle;

e dalla Lift&Light Gold Mask (50 euro), una maschera antiage a base di Cellule Staminali di Vite Rossa, che potenzia l’azione rigeneratrice della pelle e ne sublima la luminosità.

La Linea LUX

La Linea LUX è composta da diversi prodotti: il Lux Watermelon Milky Serum (32 euro) ed il Lux Watermelon Hydra-Mist (19,90 euro), rispettivamente un siero ed un emulsione idratante multi-vitaminica, che rendono la pelle luminosa e rivitalizzata;

il Lux Enzimatic Peel (35 euro) che esfolia la pelle favorendo il turnover cellulare e conferendo luminosità al viso, al collo e al décolleté; la Lux Soft Mousse Idra-Detox (18 euro) che è una mousse detergente per il viso dall’ azione antibatterica e detossinante, che cattura e rimuove delicatamente le impurità, liberando la cute e donando all’ incarnato morbidezza e luminosità;

il Lux Active Cleanser (18 euro), un burro struccante ideale per sciogliere ogni traccia di trucco, che deterge delicatamente la pelle e la lascia pulita, nutrita e morbida; il Lux Active Tonic (20 euro) che è una lozione viso ad azione esfoliante ed illuminante, pensata per trattare la cute mista/grassa o predisposta ad imperfezioni, grazie alla sua formula astringente e disinfettante che regolarizza la produzione di sebo, combatte le impurità e minimizza i pori;

la Lux Light Essence (25 euro) è una pozione ricca di attivi che prepara la pelle ai successivi trattamenti di bellezza potenziandone l’effetto; la Lux Crème Sorbet (26 euro) che è un trattamento idratante, rimpolpante e rivitalizzante per il viso;

e infine la Lux Crème Sorbet Body (26 euro) che è una delicata emulsione per il corpo dall’ azione idratante, lenitiva ed illuminante, che rinfresca e rigenera la pelle rendendola morbida e vellutata.

La Linea Intensive

La Linea Intensive è composta da prodotti altamente concentrati e ricchi di attivi pregiati che agiscono sulla cute per prevenire i segni dell’invecchiamento e combattere il rilassamento cutaneo, tra cui ci sono l’Intensive Anti-pollution Serum (36 euro) dall’ azione rigenerante che difende la cute dalle aggressioni esterne e dall’ inquinamento atmosferico, preservando l’omogeneità e la luminosità naturale della pelle;

l’Intensive Antiox (40 euro) che agisce contro i danni da stress ossidativo ed i segni dell’invecchiamento, restituendo elasticità e turgore alla pelle;

e l’Intensive Multi Active Mist (19,90 euro) dall’ effetto tonificante, detossinante ed antinquinamento.

