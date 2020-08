Fiumicino, Feola (FdI-Patria e Libertà): “Il Comune assuma gli insegnanti precari senza delegare ai privati”

Fiumicino – “Non possiamo che sposare e appoggiare senza riserve la protesta dei precari del settore educativo scolastico comunale”. E quanto afferma, in una nota, Roberto Feola, esponente del circolo FdI-Patria e Libertà di Fiumicino, aggiungendo: “Non possiamo tollerare che questi precari vengano abbandonati dall’amministrazione comunale che andrà a delegare le loro assunzioni all’agenzia interinale”.

“Pretendiamo” – conclude Feola – chiarezza sul futuro di queste insegnanti che non possono, visto il periodo di crisi economica, permettersi salti nel buio. Auspichiamo che il Comune faccia marcia indietro e assuma, anche con contratti a tempo determinato, queste insegnanti senza delegare a nessun altro questo compito. Qualora questo non accadesse siamo pronti a scendere in piazza al fianco dei lavoratori”.

