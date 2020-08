Roma – In fiamme un autoarticolato all’altezza della barriera di Roma Est in entrata a Rona. Alle ore 7.00 circa di questa mattina 31 agosto, i vigili del fuoco delle sedi di Tuscolano II e La Rustica sono intervenuti con tre mezzi per l’incendio di un mezzo, completamente avvolto dalle fiamme.

L’autista dello stesso è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e scendere dal mezzo senza riportare particolari conseguenze. Sul posto anche la polizia stradale per la gestione della viabilità.

