Previsioni Meteo Italia

Anche la giornata di lunedì sarà all’insegna del tempo fortemente instabile a tratti perturbato sull’Italia a causa di una seconda perturbazione in parte derivata dalla prima ma associata soprattutto alla formazione di una bassa pressione sul nord Italia con minimo sull’alto Tirreno. Questo fronte colpirà ancora le regioni centro settentrionali ma i temporali riusciranno a interessare anche parte del Sud. La confluenza tra correnti ancora piuttosto calde e aria fresca di stampo autunnale avverrà nel settore compreso tra bassa Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, alta Campania, Molise. Su questi settori saranno possibili forti temporali con anche delle grandinate, ma piovaschi e temporali localmente moderati potranno interessare anche il Nordest e il basso Tirreno soprattutto dal pomeriggio. Vediamo quale sarà l’evoluzione della giornata.

UN LUNEDÌ AUTUNNALE AL CENTRO NORD, ANCORA A TRATTI CALDO AL SUD

Clima decisamente autunnale sulle regioni centro settentrionali con temperature inferiori alle medie stagionali e valori mattutini anche sotto ai 15°C su Valpadana e valli del Centro. In questo contesto si inseriranno ancora delle piogge, abbondanti e talora forti a carattere temporalesco tra bassa Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, più isolate al Nord ma con locali recrudescenze convettive pomeridiane soprattutto tra Emilia Romagna e Triveneto quando saranno possibili fenomeni più diffusi. Al sud nubi e qualche pioggia in arrivo tra Molise, Puglia settentrionale, Campania e Sicilia occidentale con fenomeni abbondanti non esclusi tra Campania e Sicilia. Qui le temperature massime segneranno ancora valori elevati, localmente prossimi ai 35-36°C ma dal pomeriggio sera il fresco arriverà quasi ovunque. Sempre in serata tempo in rapido miglioramento da ovest. Attenzione ai venti forti di maestrale che soffieranno dal pomeriggio sul Tirreno meridionale. I mari risulteranno ancora mossi o molto mossi, anche localmente agitato il basso Tirreno.

Previsioni Meteo Lazio

LUNEDI’: in seno alla saccatura in discesa dal Nord Europa fin sull’Italia centrale, si struttura una perturbazione responsabile di piogge e rovesci a tratti diffusi a partire dal Lazio e in estensione nel corso del giorno anche a Umbria e Toscana. fenomeni di moderata intensità, a tratti anche forti sulla Toscana. In serata ancora fenomeni ma in attenuazione a cominciare dai settori occidentali. Temperature in netto calo, clima fresco e massime anche sotto la media. Venti fino a moderati a tratti forti di Libeccio, in attenuazione e rotazione da Est-Nordest entro sera sulle aree interne. Mari mossi o molto mossi. ATTENZIONE PREVISIONE DA CONFERMARE.

Commento del Previsore Lazio

Una vasta saccatura in discesa dal Nord Europa determinerà una vera e propria rottura dell’Estate, con rovesci e temporali anche violenti a partire dall’alta Toscana e in graduale estensione a Lazio e Umbria nel corso di domenica. Non esclusi locali nubifragi, grandine di grosse dimensioni e improvvisi colpi di vento. La giornata di lunedì si presenta dalle caratteristiche autunnali, con cieli coperti associati a piogge, temporali e un clima decisamente fresco con massime sotto la media. I fenomeni potranno risultare anche forti sulla Toscana centro-occidentale. A seguire tempo più stabile e temperature in ripresa almeno fino a giovedì. Definitiva fine della calura, con temperature sotto media e clima molto fresco al mattino.

Fonte: 3BMeteo