Latina, volpe uccisa ed “esposta” su un cartello del parco Oasi Verde

Latina – “Un atto vergonoso”. È così che l’assessore all’ambiente di Latina, Dario Bellini, ha definito il ritrovamento di una volpe uccisa e mutilata, “esposta” su un cartello nell’Oasi Verde Susetta Guerrini.

“In una società civile non c’è spazio per simili gesti – si legge in una nota stampa dell’Assessore – e non posso non esprimere pubblicamente tutta la mia indignazione per quanto accaduto”.

“Siamo al fianco di tutti coloro – conclude Bellini -, associazioni o semplici cittadini, che si impegnano con sensibilità, ogni giorno, per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali. Auspichiamo che le indagini possano portare presto all’individuazione dei responsabili di questo brutale gesto“.

