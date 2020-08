Mai violenza tour, in “cammino” verso una società migliore

Ostia – Una serata per dire “no” alla violenza, di ogni tipo. Quella fisica, che provoca sofferenze, umiliazioni e a volte drammi; quella psicologica, fatta di bullismo, emarginazione, isolamento; quella sociale, che colpisce chi la società non reputa “normale”. Un carico di tormenti contro i quali si è schierata l’altra “società”, quella aperta, solidale, accogliente. Quella che non si spaventa se vede il volto di una bambina down, che sa ascoltare le parole di chi è stata vittima di soprusi nascosti dalle pareti di una casa, che sa spalancare il sorriso a chi non si vergogna (e mai deve farlo) di un qualunque difetto fisico.

Un percorso culturale, una strada lunga e tortuosa prima di riuscire a cambiare il volto di una società moderna chiusa dentro i propri egoismi. Non a caso la passerella allestiva è servita non a “sfilare”, ma a percorrere alcuni passi che segnano l’inizio di un cammino, un cammino culturale appunto, che ha visto fianco a fianco commercianti, artisti, giovani protagonisti social, bambini e mamme, vittime di violenza e donne impegnate nel sociale.

C’è stato tutto questo nella serata “Mai violenza tour”, primo appuntamento – partito da piazza Anco Marzio a Ostia – di una serie di 150 incontri che si svolgeranno in tutta Italia; un tour organizzato dal “Laboratorio Una Donna per la Tutela dei Diritti dei Deboli” è stato condotto per tutta la serata dalla presidente Maricetta Tirrito. Hanno partecipato all’organizzazione della manifestazione Fabrizio Nusca (Comitato Flat Tax) e Isabella Brugaletta (presidente del Comitato SOS Lazio).

Ad aprire la serata è stato l’attore lidense Enzo Salvi, premiato con una targa per il suo impegno nella tutela degli animali e per il fatto pubblicizzare il territorio di Ostia al grande pubblico con i suoi lavori cinematografici. L’attore romano è stato poi raggiunto dal duo comico Nunzio e Paolo, anche loro premiati perché impegnati artisticamente in progetti che denunciano in particolare la violenza sulle donne.

Alternandosi alla presenza di giovani in Piazza Anco Marzio, sono intervenuti anche gli artisti Babyy.Yla, il cantante Amato (Amici di Maria de Filippi) e direttamente da Torvaianica il rapper Lacrima.

Una serata di “storie”. Commovente l’intervento di due donne che hanno portato sul palco le loro esperienze legate a storie di violenza. Una vita d’inferno e di violenza, nonostante la loro giovane età, ma che oggi – grazie al Laboratorio Una Donna – stanno effettuando un percorso umano per riprendere in mano la propria vita nonostante il trauma subìto.

Al “Mai violenza Tour” hanno avuto la possibilità d’intervenire anche personalità della società civile, come l’avvocato Marco Valerio Verni, che ha raccontato al pubblico di Piazza Anco Marzio la tragedia che ha colpito Pamela Mastropietro, sua nipote.

Due ore di racconti ed esperienze, di sorrisi e di dolori, per l’evento organizzato da Maricetta Tirrito, che durante il suo svolgimento, oltre al numeroso pubblico intervenuto, ha raccolto l’attenzione di tanti cittadini. Un seme piantato al centro di Ostia, per un movimento che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera società italiana.