Ostia, il X Municipio ci ripensa: l’ex mercato San Fiorenzo diventa scuola

Ostia – L’ex mercato San Fiorenzo diventerà sede di una scuola, esattamente dell’istituto comprensivo “Viale Vega”. E a fare i lavori di adeguamento, del costo di 191mila euro, sarà la stessa impresa che sta costruendo lo skate park di Nuova Ostia.

Lo stabilisce una determina dirigenziale firmata dal direttore del X Municipio, Nicola De Bernardini. La struttura di via Calenzana, tornata nella disponibilità dell’amministrazione locale dopo la revoca del punto verde qualità che ne aveva fatto una ludoteca, diventerà una succursale dell’istituto comprensivo di viale Vega in risposta all’emergenza da covid. Secondo il dispositivo amministrativo, sarebbe stata la dirigenza della scuola a chiedere al Municipio, “oltre ai lavori di adeguamento degli attuali locali scolastici, la disponibilità di ulteriori spazi utili alla didattica, al fine di poter accogliere gli alunni, alla riapertura dell’anno scolastico, nel rispetto delle normative anti-covid”.

Così i vertici del X Municipio hanno deciso che l’ex mercato, con opportuni lavori di adeguamento, avrebbe fatto al caso. Almeno temporaneamente, dunque, viene abbandonato il progetto di farne una Casa della Cultura, progetto sollecitato dalle associazioni locali.

Data l’urgenza, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’ex mercato ad aule scolastiche, il direttore ha disposto un affidamento diretto dell’opera al Consorzio C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI Soc. Coop. Si tratta di una società che ha sede in Piove di Sacco, in provincia di Padova, già impegnata a Ostia nei lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana dell’area delimitata da Via della Martinica, Via Nostra Signora di Bonaria all’Idroscalo, con installazione di nuovi arredi urbani e allestimento area con attrezzature sportive e Skate Park”.

Un intervento, quello di costruzione dello skate park, magnificato più volte dalla sindaca Virginia Raggi e dai suoi esponenti ai vertici del X Municipio. Il valore dell’appalto per l’adeguamento ad aule scolastiche dell’ex mercato San Fiorenzo, inclusi Iva e oneri per la sicurezza, è di 191mila euro.