Ostia, vandalizzata l’auto di una dipendente della Asl: è caccia al responsabile

Ostia – Ancora vandali in azione sul litorale, dove si registra l’ennesima auto con i vetri rotti nel quadrante di Viale Vasco de Gama, dove una dipendete della Asl Roma 3, a fine turno, si è ritrovata il lunotto sfondato. I fatti risalgono a sabato mattina e la macchina era stata posteggiata davanti i locali del Centro di Salute Mentale dell’Asl Roma 3. Secondo la proprietaria dell’automobile, il lunotto è stato infranto con una bottiglietta di vetro.

L’auto sembra “vittima” di una qualche bravata. La stessa proprietaria, infatti, esclude eventuali ritorsioni legate a qualche paziente dei servizi sanitari presenti lungo Via Tagaste (anche perché in quelle stesse ore, nei locali dell’Asl Roma 3 presenti in questa strada non ci sono stati problemi di ordine pubblico o in particolar modo con le persone in cura seguite dalla struttura).

Il fatto è accaduto durante l’orario di lavoro della dipendente, che sabato mattina aveva il turno 8-14. La dipendente ipotizza che la sua macchina sia stata colpita da una bottiglietta in vetro vagante, magari lanciata a poca distanza da qualche vandalo. Infatti, oltre al lunotto andato in frantumi, sull’auto non risultano esserci segni di furto, tanto che da dentro il mezzo non sono spariti oggetti.

Rivenuto però il corpo contundente che ha spaccato il vetro, con accanto tutti gli altri accessori perfettamente riposti dentro l’automobile così come erano stati lasciati quando la donna è uscita dalla macchina poche ore prima. Una condizione esplicitata anche all’interno della denuncia effettuata dalla proprietaria del mezzo, fatta contro ignoti alle Forze dell’Ordine locali.

