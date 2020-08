Posticipare l’apertura delle scuole, la richiesta del presidente della Provincia di Latina

Latina – I sindaci della provincia di Latina si sono riuniti per discutere della data di apertura delle scuole. A farse da portavoce con la Regione per i primi cittadini del comprensorio pontino è il presidente della provincia, Carlo Medici che chiede di “differire la data di inizio delle attività scolastiche al termine delle operazioni del voto referendario”

Nel formulare richiesta formale Medici specifica che si tratta di un’istanza che non dipende da “i lavori di adeguamento delle scuole le quali, grazie allo sforzo profuso durante la pausa estiva, hanno raggiunto gli standard richiesti perché siano definibili idonei. Il problema secondo il presidente della Provincia e i sindaci che rappresenta con la sua nota è relativo a “criteri di economicità, trovando del tutto inopportuno dover effettuare doppie e costosissime operazioni di sanificazione a pochi giorni dalle attività scolastiche”.

Nonostante la data di riapertura degli istituti scolastici sia fissato per il 14 settembre dalla Provincia di Latina arriva in Regione la richiesta di posticipare al 24 settembre “come d’altro canto già deciso da Puglia e Campania che apriranno il 24 settembre”.

Il presidente Medici nel ringraziare l’ente regionale e l’assessorato competente in particolare evidenzia come “questo lasso temporale potrebbe aiutarci a trovare soluzioni più consone anche per il trasporto scolastico e le mense. Si tratta – di alcune delle problematiche per le quali chiediamo un ulteriore sforzo che sarà utile ad affrontare al meglio la partenza delle attività scolastiche”.