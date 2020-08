Roma, parcheggiatori abusivi e ambulanti al Colosseo: maxi multa di oltre 20mila euro

Roma – Ventitremila e ottocento euro è il totale delle sanzioni che nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno contestato durante le attività di controllo, finalizzate al contrasto dell’abusivismo commerciale, al degrado, ogni forma di illegalità e al rispetto delle norme previsto per il contenimento del Covid-19, nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali.

Quattro cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, sono stati sorpresi dai militari, in piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali, mentre cercavano di vendere abusivamente a dei turisti bottiglie d’acqua da mezzo litro. Sul posto i Carabinieri hanno sequestrato oltre 50 bottigliette.

Un altro connazionale di 38 anni, è stato sorpreso, mentre proponeva la vendita di biglietti, con tanto di casacca riportante loghi e scritte riconducibili a servizi di bus turistici e con volantini pubblicitari. I militari hanno accertato che l’uomo non aveva nessuna autorizzazione e per questo motivo è stato sanzionato, inoltre gli sono stati sequestrati 26 biglietti, che cercava di vendere abusivamente.

Infine un cittadino bulgaro di 50 anni è stato pizzicato dai Carabinieri in Piazza della Consolazione, mentre effettuava abusivamente, l’attività di parcheggiatore abusivo.

Per i sei sanzionati è scattato anche il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, (cd. daspo urbano), poiché sono stati sorpresi all’interno di un’area riconosciuta patrimonio dell’UNESCO e caratterizzate da presenza di monumenti e siti turistici, esercitando attività commerciali illecite. Gli stessi sono stati segnalati al sindaco di Roma per l’emissione della sanzione pecuniaria da va da 100 a 300 euro cadauno.