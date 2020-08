Servizio idrico integrato, La Sinistra di Ardea: “Fare chiarezza in aula consiliare”

Ardea – La Sinistra di Ardea lancia un’appello ai consiglieri di opposizione e maggioranza, chiedendo la convocazione di un Consiglio Comunale urgente per fare chiarezza sulla situazione del servizio idrico integrato nel comune.

“Stante che – si legge nel comunicato stampa de La Sinistra di Ardea -: la concessione relativa al servizio idrico integrato con la società Idrica S.p.a. è in scadenza naturale il giorno 8 novembre 2020, il Comune di Ardea ha sottoscritto, già da molti anni, la convenzione con Acea-Ato2 che prevede, alla scadenza, il suo subentro nella gestione del servizio idrico”.

“Almeno sino a non molti mesi fa risultavano presenti alcuni situazioni da chiarire tra Amministrazione ed Idrica S.p.a, quali ad esempio: la proprietà del terreno sul quale insistono il depuratore e la palazzina degli uffici di Idrica; il contenzioso economico relativamente ad alcune richieste presentate da Idrica nel 2015 per un ammontare di quasi mezzo milione di euro; da anni in Consiglio Comunale non viene affrontata la questione Idrica S.p.a“.

“Siamo ormai a 2 mesi dalla scadenza della concessione e, alla data, nessuna informazione in merito è stata rilasciata dall’Amministrazione”.

“Chiediamo pertanto ai consiglieri tutti – conclude La Sinistra di Ardea -, maggioranza ed opposizione, di farsi parte attiva per fornire ai cittadini notizie certe sulla situazione e su cosa accadrà dal 9 novembre p.v. richiedendo la convocazione urgente di un Consiglio Comunale“.

