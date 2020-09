A Latina, Fondi, Minturno e Aprilia gli altri 4 casi positivi al Covid 19

La direzione provinciale dell’Asl Latina continua nel suo impegno di informare i cittadini circa i casi positivi al Covid 19. E anche nella giornata di ieri si è registrato un timido aumento.

Sono altre 4 le persone colpite dal coronavirus nella provincia pontina, una a Latina, una a Fondi, uUna a Minturno e una ad Aprilia. Oltre a un ulteriore caso non residente in provincia che come di consueto è stato affidato alle cure e al monitoraggio dell’Asl di competenza.

Attualmente a Latina e provincia sono in tutto 198 i casi positivi, 160 dei quali trattati a domicilio. Ma dall’inizio della pandemia si contano 780 positivi con 545 guariti.

Resta sempre attuale la raccomandazione dell’Asl di Latina di “non abbassare il livello di attenzione e rispettare rigorosamente le prescrizioni vigenti in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’uso delle mascherine, al rispetto delle distanze minime di sicurezza”