Assistenza caldaie Roma: prodotti scelti per limitare gli sprechi!

Ormai da anni, nel nostro paese e non solo, sono in vigore leggi che tentano di limitare al massimo le emissioni dannose per l’ambiente derivanti dagli impianti di riscaldamento domestico e aziendale. Le tecnologie sono molto migliorate negli anni, e la nostra assistenza caldaie Roma lo sa bene e fa di tutto per adeguare i propri protocolli per questo obiettivo importantissimo. Selezioniamo per la vendita solamente impianti di alta fascia di rendimento energetico, che richiedono pochissimo combustibile per funzionare. Inoltre, ci curiamo di quello che succederà ai fumi di scarico degli impianti. Le caldaie più moderne riescono a filtrarli, condensarli e riutilizzarne una parte per produrre nuovo calore: un eccellente esempio di economia circolare, che riutilizza le materie prime e le risorse già inserite nel sistema produttivo. Al momento dell’installazione, inoltre, i nostri tecnici si curano di preparare settaggi atti a limitare lo spreco di calore che si disperde nell’ambiente e inficia la produzione di energia: anche in questo modo le nostre caldaie consumano meno combustibile e riscaldano in meno tempo maggiori quantità di acqua sanitaria.

Assistenza caldaie Roma: guasti e manutenzione ordinaria?

Ogni città ha in vigore normative specifiche sulla gestione della manutenzione ordinaria per gli impianti di riscaldamento. A seconda del modello, dell’età e dell’ampiezza dell’impianto è richiesta una certa puntualità nelle verifiche: in conformità con le norme vigenti avvisiamo i nostri clienti del rinnovo del collaudo e prendiamo con loro appuntamento per verificare che l’impianto funzioni in modo regolare, rilasciando le dovute certificazioni -necessarie in caso di controllo a campione per evitare multe salate-. Con la manutenzione ordinaria, inoltre, riusciamo ad intercettare i guasti ancora prima che si verifichino: correggendoli prima che possano danneggiare l’impianto ti facciamo risparmiare ancor di più!

E se l’impianto ha un guasto o un malfunzionamento? La nostra assistenza caldaie Roma può intervenire rapidamente per risolverlo! Cerchiamo di ottimizzare tempi e risorse per aiutare tutti i nostri clienti nel più breve lasso possibile e per correggere ogni tipo di malfunzionamento che l’impianto può presentare o sviluppare a causa di sporcizia, problemi di alimentazione, elettrici o del combustibile.

Assistenza caldaie Roma: sopralluoghi, preventivi e ogni informazione a tua disposizione

