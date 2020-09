Assistenza condizionatori LG Milano: qualità e professionalità

Fin dal primo giorno dall’inizio dell’attività abbiamo deciso di dedicarci non solo alla vendita di articoli e prodotti della miglior qualità, ma di curare in modo particolare la perfezione del lavoro dei nostri operatori. La nostra assistenza condizionatori LG si occupa si intervenire fin da dopo l’acquisto della macchina, per l’installazione, fino ad ogni possibile intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inviamo solamente tecnici altamente qualificati che conoscono a menadito il funzionamento delle più piccole parti di ogni prodotto, che in pochi minuti possono risalire all’origine del problema e correggerlo cercando di minimizzare il disturbo e il costi da sostenere. Tutti i nostri clienti parlano di noi come di un’azienda che mette al primo posto soddisfazione dell’utenza e qualità degli interventi: possiamo aiutare anche te!

Assistenza condizionatori LG: dall’installazione

Forse non sai che un gran numero di problemi di funzionamento dei condizionatori possono dipendere da un’installazione di bassa qualità. La macchina è complessa e il suo montaggio deve essere eseguito a regola d’arte, rispettando un gran numero di regole per la sicurezza dell’impianto. Eppure, un tecnico non pienamente competente o esperto del prodotto che tratta può trascurare qualche dettaglio. In capo a pochi giorni dall’installazione la macchina potrebbe iniziare a presentare fastidiosi malfunzionamenti.

I nostri interventi di installazione e assistenza condizionatori LG invece mirano ad un collaudo perfetto e preciso. Ogni dettaglio è valutato scrupolosamente e in modo preciso, perché vogliamo consegnarti il miglior impianto possibile per la tua abitazione, il tuo ufficio o la tua attività.

Assistenza condizionatori LG: la manutenzione

Periodicamente è bene far controllare l’impianto da un tecnico manutentore esperto, perché questo genere di verifiche ci aiutano a prevenire problemi futuri. Da un lato possiamo verificare che la sicurezza e la funzionalità dell’impianto non siano compromesse da sporcizia, età del prodotto, malfunzionamenti. Dall’altro possiamo anche aiutarti a ridurre gli sprechi di energia! Forse non sai, infatti, che un condizionatore in non perfette condizioni di funzionamento consuma molta più energia elettrica di uno pienamente in attività! Con la manutenzione ordinaria eliminiamo sporcizia e residui e collaudiamo periodicamente l’impianto, consentendo la visualizzazione precoce di eventuali problemi futuri, prima che essi si presentino vistosamente e rischino di danneggiare la macchina.

E se l’impianto ha un guasto o non funziona? Nessun problema! I nostri tecnici possono intervenire con flessibilità e precisione su ogni genere di malfunzionamento, da quelli più comuni e semplici da risolvere, fino ai difetti più vistosi e problematici. Valuteremo con te la soluzione migliore per il tuo impianto, per riportarlo in ottime condizioni di sicurezza e funzionalità. L’assistenza condizionatori LG è sempre attiva per aiutarti nel minor tempo possibile: desideriamo che tu possa godere subito di un ambiente con tutte le caratteristiche di cui hai bisogno! Non esitare a contattarci!

