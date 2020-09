Calciomercato, Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo

Roma - Il centrocampista armeno Mkhitaryan continuerà a indossare la maglia della Roma, stavolta a titolo definitivo. Ad annunciarlo è stato il suo vecchio club, l’Arsenal, con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"Abbiamo deciso di risolvere il contratto di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo". Il nazionale armeno era arrivato a Londra dal Manchester United nel gennaio del 2018, poi il prestito alla società giallorossa e il desiderio di continuare insieme. Un desiderio oggi diventato realtà.

Mkhitaryan, dopo l'annuncio dell'Arsenal, ha pubblicato questo tweet: "Sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte definitivamente dei giallorossi". Il giocatore ha poi ringraziato l'Arsenal e Arsene Wenger "per avermi portato nel Club e avere sempre creduto in me".

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020