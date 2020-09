Covid-19, rinviato il “Nettuno Wine Festival”

Nettuno – Nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del coronavirus, vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e il Dpcm del 7 agosto 2020 e sentite le autorità preposte in materia di sanità e sicurezza, l’Amministrazione comunale, la Pro Loco Forte Sangallo e l’associazione Nettuno In Tavola, di comune accordo, hanno deciso di rinviare la terza edizione del “Nettuno Wine Festival”, inizialmente programmata per domenica 6 settembre, con l’obiettivo di organizzarla entro la fine del 2020, compatibilmente con la situazione sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

Proprio la crescita dei contagi a livello nazionale e anche a livello regionale e locale ha fatto propendere gli organizzatori e l’ente, per senso di responsabilità e per la tutela della salute e la sicurezza di tutti – visto il possibile rischio di assembramenti considerata la modalità di svolgimento dell’evento -, a rinviare la manifestazione a data destinarsi.

