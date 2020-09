Equitazione, Garatti argento nell’Endurance. 140 chilometri di cuore e cavalcate

Bellissimo risultato per gli azzurri dell’Endurance in trasferta in Francia a Monpazier. Il CEI3 sulla distanza di 140 km, infatti, ha fatto registrare un secondo e un terzo posto.

A firmarli sono stati, rispettivamente, Simona Garatti in sella a Deizi e Daniele Serioli in sella a Bonava JJ. Mamma e figlio hanno percorso la distanza dei 140 km alla stessa media oraria di 17.433.

La gara è andata all’amazzone francese Julia Montagne su Michto du Lauragais (17.639 km/h). Erano 26 i binomi al via.

(fonte@fise.it)