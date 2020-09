Fiumicino, via della Spiaggia chiusa al pubblico transito. Azzolini: “Disagio per i residenti”

Fiumicino – “Abbiamo accolto favorevolmente la scelta della nostra Amministrazione, la quale da inizio stagione estiva è andata incontro alle attività commerciali del territorio, dando la possibilità alle stesse di poter usufruire dei parcheggi (dove possibile) oppure di una parte della carreggiata della strada adiacente alle stesse”. È quanto si legge in una nota stampa del Presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Tale disposizione – prosegue Azzolini – è stata ben recepita ed anche se con un po’ di difficoltà iniziale, ha dato la possibilità di ripartire ai nostri commercianti, riuscendo a limitare la riduzione delle presenze nei propri locali, dopo le direttive Covid-19″.

“Non possiamo non notare invece della situazione venutasi a creare su Via della Spiaggia, infatti, la strada che fa da direttrice tra Via Torre Clementina e Via G.B. Grassi è stata completamente chiusa al pubblico transito durante tutta la giornata, creando non pochi disagi ai residenti della zona, riducendone la sicurezza pubblica e limitandone il passaggio ai mezzi di soccorso ed ai mezzi di pubblica sicurezza”.

“Siamo certi che anche alcune attività commerciali del tratto compreso tra Via della Spiaggia e Piazza Grassi abbiano subito non poche limitazioni da tale scelta, che poteva tranquillamente essere diversamente concepita (ad esempio chiudendo la stessa a fasce orarie e non per la totalità della giornata)”.

“Certi che la nostra Amministrazione – conclude il Presidente -, sempre pronta ad ascoltare le problematiche del territorio, trovi nel più breve tempo la soluzione migliore per tutti i residenti ed i commercianti della zona“.

