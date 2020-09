Formia, sul motorino sotto l’effetto di droghe si schianta contro un’auto: denunciato

Formai – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato, per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti un 22enne di Napoli. Il giovane, alla guida del proprio ciclomotore, è finito contro un’autovettura condotta da un 19enne.

A seguito di successivi controlli, eseguiti ai conducenti con prelievo ematico/urine presso l’Ospedale Civile di Formia, il conducente del ciclomotore è risultato positivo a sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi e cocaina. I militari dello stesso reparto hanno anche denunciato un 56enne per guida con patente revocata. L’uomo è stato fermato per un controllo e i militari hanno scoperto che aveva, appunto, la patente revocata.

E ancora, quattro giovani sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti, dato che i carabinieri di Formia li hanno trovato in possesso di 3,6 grammi di hashish e di 2,1 di marijuana. La droga è stata sequestrata.

Sono stati inoltre controllati 38 veicoli, identificate 62 persone, delle quali 5 con precedenti, sono state elevate 9 multe per violazioni al codice stradale, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sono state eseguite 9 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.