Fiumicino – “Il tema della scuola, quest’anno, è carico di molte criticità a causa della pandemia in corso che ha posto al centro dell’attenzione anche la questione degli spazi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La nostra amministrazione, con l’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia, aveva già programmato opere di ampliamento in diversi istituti e questo si è rivelato particolarmente utile – prosegue -. Come il cantiere in funzione nella scuola Marchiafava di Maccarese dove abbiamo già ristrutturato un nuovo ambiente adibito ad aula e già dotato di Lim”.

Foto 3 di 5









“Inoltre, è in corso di ristrutturazione la ex casa del custode dove sarà trasferita la segreteria dell’istituto – spiega ancora il Sindaco – permettendoci così di recuperare ulteriore spazio per un’altra aula. Tutto entro il 14 settembre quando i nostri ragazzi torneranno sui banchi”.

“Questi interventi si aggiungono a quelli che l’assessore sta portando avanti in altri edifici scolastici comunali per un totale di circa 30 nuove aule su tutto il territorio”, sottolinea ancora Montino.

“Ma cantieri sono in corso anche sulle nostre strade – aggiunge il sindaco -. Entro pochissimi giorni sarà completata la riasfaltatura di via Praia a Mare dove i lavori sono già ad un livello avanzatissimo. Il cantiere poi si sposterà su Viale Maria per un lavoro analogo. Tutti interventi resi necessari dalle radici dei pini che costeggiano queste strade e che, come si sa, tendono a sollevare l’asfalto rendendolo pericoloso e impraticabile”.

“Infine è in fase di ultimazione il parcheggio di Passoscuro – spiega Montino – che potrà ospitare oltre 60 macchina alleggerendo, quindi, il carico all’interno della località, specialmente nei periodi di maggiore afflusso da fuori”.

“Nonostante gli inevitabili rallentamento dovuti al lockdown e alla pandemia – conclude il sindaco – la città è in costante movimento ed evoluzione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino