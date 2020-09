Medio Oriente, raid aereo israeliano sulla Siria: 11 morti

Damasco – Tre soldati siriani, sette combattenti della milizia filo-iraniana e un civile sono rimasti uccisi in un raid sulla Siria avvenuto ieri ed attribuito a Israele. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra. I raid hanno preso di mira posizioni dell’esercito siriano e di altri appartenenti a gruppi filo-iraniani, tra cui Hezbollah libanese, secondo l’ong. Per l’agenzia siriana Sana, che cita una fonte militare, i tiri israeliani provenivano dal Golan occupato da Israele. (fonte Ansa, foto Ansa)