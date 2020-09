Ponza, al via il progetto “Sociale Attivo”: il Comune assume vigilanti per le scuole

Ponza – Più vigilanza nelle scuole del territorio. Questo è lo scopo del “Progetto Sociale Attivo” indetto tramite un bando dal Comune di Ponza, con delibera di Giunta, per reclutare personale che si dedichi all’affiancamento del servizio scuolabus e all’assistenza ai bambini sia all’ingresso, che in uscita da plessi comunali della scuola dell’obbligo. Il progetto è finalizzato a favorire l’uscita da una condizione di fragilità sociale, attraverso la realizzazione di un’attività socialmente utile: garantire maggiore tutela e sicurezza per gli alunni delle scuole locali.

“Da molti anni operiamo nel settore delle politiche sociali, – spiega l’Amministrazione comunale – promuovendo ed attuando interventi di promozione e di opportunità per il miglioramento della qualità della vita di quei soggetti, che per vari problemi legati a vari aspetti della propria condizione sociale, psico-fisica ed economica, si trovano in una situazione di svantaggio e di precarietà. La finalità di questo intervento è proprio quella di favorire l’uscita dalla condizione di fragilità sociale, contrastando situazioni di emarginazione e di esclusione sociale”.

CLICCA QUI per scaricare il modulo per partecipare al bando

“I destinatari del progetto – sottolinea l’Amministrazione – saranno 3 soggetti scelti tra le domande ricevute, che lavoreranno in orario flessibile per una media di 11/13 ore settimanali, per la durata dell’intero anno scolastico 2020/2021. Il contributo previsto è di 300 euro mensili.

Questi i requisiti richiesti:

essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a di età compresa tra i 30 e i 65 anni

essere residente nel comune di Ponza

essere disoccupato

essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative

