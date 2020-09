Roma – Ben 8601 banchi monoposto e 2484 sedie per garantire il distanziamento sociale e assicurare il normale svolgimento del nuovo anno scolastico. A riceverli saranno cento istituti secondari di secondo grado di Roma, e il primo è stato il Liceo Classico Augusto di via Gela, dove la fornitura è stata accolta oggi, 1 settembre, dalla sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e dalla vicesindaca di Città Metropolitana Teresa Zotta.

“Abbiamo voluto fortemente questa prima fornitura di banchi e sedie perché il primo settembre rappresenta per la scuola l’inizio dell’anno scolastico“, hanno spiegato Raggi e Zotta. “Dirigenti, insegnanti e personale scolastico oggi iniziano il lavoro di programmazione. Continueremo nei prossimi giorni a dotare le scuole superiori di Roma e Provincia di banchi e sedie. Grazie al lavoro di tutti, avremo maggiore speranza per un inizio di anno scolastico in sicurezza“.

“Pur nella ristrettezza dei tempi – hanno sottolineato -, Città Metropolitana ha richiesto manufatti posti al top della gamma prestazionale del settore, ovvero omologati per reazioni al fuoco in classe 1 (la massima), e conformi con tutte le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi ex DM 2017 per quanto attenga, tra le tante prestazioni, alle assenza di sostanze pericolose nei materiali, alla emissione di formaldeide, ai contaminanti nei pannelli di legno riciclato, alla sostenibilità e legalità del legno rispetto alla provenienza”.

Per quel che riguarda i banchi dismessi, poi, la Sindaca ha assicurato che saranno conservati in appositi magazzini, così da poter essere riutilizzati in futuro. “E’ un momento di grande cambiamento – ha detto Raggi -, però stiamo collaborando tutti per la riuscita di una nuova normalità“.

