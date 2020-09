Fiumicino – “Sono terminati i lavori per la realizzazione della rotonda di Valle Coppa, ad Aranova, fondamentale per permettere il passaggio del Tpl in completa sicurezza e fornire così un servizio essenziale anche ai cittadini che abitano in quella zona”. Lo dichiara l’assessore al Tpl Paolo Calicchio.

“Un intervento tempestivo che è anche il frutto di un lavoro di ascolto fatto dal nostro assessorato con le persone che vivono ad Aranova – continua Calicchio – e per il quale ringrazio gli uffici tecnici e il proprietario del terreno che lo ha ceduto gratuitamente al Comune”.

“Adesso l’autobus, arrivando da via Raulich, potrà scendere su via Ploaghe e arrivare fino a via Tempio Pausania – sottolinea l’assessore – servendo così tutti coloro che vivono a Valle Coppa”.

“Entro pochi giorni, inoltre, partiranno i lavori per la realizzazione di un’altra rotonda funzionale al Tpl – annuncia l’assessore -. Si tratta di quella che nascerà a Passo della Sentinella all’incrocio tra via Scagliosi e via Ballerini e che permetterà alla linea che arriva da via Giorgio Giorgis o dal Lungomare di raggiungere anche Passo della Sentinella”.

“Quello sul trasporto pubblico è un lavoro costantemente in divenire – conclude Calicchio – che fa tesoro anche delle richieste dei cittadini e che includerà anche la possibilità di raggiungere luoghi che si trovano al di fuori di confini del nostro Comune, per facilitare gli spostamenti interurbani di pendolari e studenti”.

