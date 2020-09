Traslochi Roma: dalla pianificazione all’azione!

Organizzare un trasloco è davvero complicato e stressante. Chiunque l’abbia fatto almeno una volta sa quanto tempo si rischia di perdere nella pianificazione e nella preparazione. La nostra azienda di traslochi Roma si occupa di tutto per te! Contattaci per avere ogni possibile informazione: studieremo insieme un piano per gestire lo spostamento di piccoli e grandi oggetti nel modo più sicuro e preciso possibile, in modo che tutte le tue cose arrivino con te nel luogo che hai scelto. Scegliere una ditta di traslochi consente non solo un lavoro più rapido e meno faticoso, perché la parte più stressante spetta a noi, ma assicura una precisione e una sicurezza quasi assolute. Pensa a quanto denaro sprecheresti se gestendo le operazioni da solo dovessi danneggiare un elettrodomestico o un mobile. Pensiamo a tutto noi! Assicuriamo i nostri traslochi Roma in modo che ogni danno che possa verificarsi sia a nostro carico.

Traslochi Roma: come ti aiuteremo

Per prima cosa valuteremo insieme in cosa consiste il tuo trasloco. Case, uffici e aziende: abbiamo gestito davvero ogni possibile contesto. Valuteremo la quantità di materiale da spostare e manderemo il giusto numero di persone per eseguire il lavoro nel minor tempo possibile. Il costo della prestazione verrà calcolato anche in base alla distanza da percorrere, ma abbiamo sempre tenuto, fin dall’inizio della nostra attività di traslochi Roma, a tenere tariffe concorrenziali e trasparenti per i nostri clienti. Ti forniremo tutto il materiale per spostare in sicurezza i tuoi oggetti: scatole in cartone, pacchi e contenitori riutilizzabili a noleggio, per ridurre la quantità di rifiuti e i costi necessari. Tu dovrai occuparti solamente di svuotare i mobili e di imballare i tuoi effetti personali con il materiale protettivo che ti forniremo. A smontare i mobili più grandi e a spostare gli elettrodomestici penseremo noi, a prescindere dal piano di partenza o di arrivo! La nostra squadra si occuperà di ogni dettaglio: tu dovrai solamente presentarti nel nuovo appartamento o nel nuovo ufficio e darci le ultime istruzioni.

Traslochi Roma: l’assicurazione su eventuali danni

Cerchiamo sempre di trattare con la massima cura e rispetto i tuoi effetti personali, a prescindere dal loro pregio o dal costo. I nostri tecnici sono esperti nello spostamento di mobili anche di ampie dimensioni, fino a oggetti di tecnologia ed elettrodomestici, e faranno tutto il possibile perché arrivino a destinazione sani e salvi e in perfette condizioni. Se dovesse però succedere qualcosa durante il trasporto, ci assicureremo di valutare il danno e di rimborsarti: la trasparenza è un valore che fin dal primo giorno anima i nostri traslochi Roma! Contattaci subito per avere tutte le informazioni: saremo lieti di aiutarti nel minor tempo possibile!

Per maggiori info visita il nostro sito http://www.chrismasrl.it/