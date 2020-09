Terracina – Un’autocisterna si è ribaltata nel pomeriggio di oggi 2 settembre nel centro storico di Terracina. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è in azione sul luogo per mettere in sicurezza l’area.

L’autocisterna, contenente circa 2500 litri di Gpl si è ribaltata in via Corso Anita Garibaldi 44. Sul posto al momento non risultano fuoriuscite di gas. È in arrivo sul luogo anche il Carro travasi Nbcr del Comando di Roma.

Notizia in aggiornamento…

