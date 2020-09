Fiumicino, online l’avviso per l’affidamento di una Casa Rifugio per le donne vittime di violenza

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino ha dato il via a una indagine di mercato per individuare i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di “istituzione e gestione di una Casa Rifugio, struttura residenziale per donne vittime di violenza ed eventuali loro figli minori”.

“L’indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare una offerta“, spiega il Dirigente Dott. Fabio Sbrega nell’avviso pubblico presente sul sito del Comune. Inoltre, “l’Amministrazione chiederà, mediante lettera di invito, di presentare la relativa offerta progettuale ai soggetti che avranno presentato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti”.

“Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché ulteriori operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, aventi i requisiti di cui agli artt. 47, 48 del medesimo Decreto Legislativo”.

L’oggetto dell’appalto e i requisiti della struttura

L’ avviso è finalizzato ad individuare soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di gara che riguarda il servizio di istituzione e gestione di una Casa Rifugio, una struttura residenziale per donne vittime di violenza e riservata anche a eventuali loro figli minori, in locali in disponibilità dell’aggiudicatario nel territorio del Comune di Fiumicino, per un massimo di 6 ospiti.

“Le attività da porre in essere sono, in termini generali, riconducibili all’ascolto, all’accoglienza, all’assistenza psicologica, all’assistenza legale, al supporto ai figli, all’orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa, ecc.” si legge nel documento.

Per quanto riguarda i requisiti della struttura, essa dovrà possedere le caratteristiche di una civile abitazione, potrà ospitare solo ed esclusivamente vittime di violenza e dovrà essere messa a disposizione dall’aggiudicatario nel Comune di Fiumicino ed essere utilizzabile dalla data effettiva di avvio del progetto.

Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 18.00 del 16 settembre 2020 utilizzando l’apposita modulistica consultabile sul sito del Comune di Fiumicino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino