Ritiro Materiali Ingombranti a Civitavecchia: ecco come prenotare

Civitavecchia – La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl comunica a tutti gli utenti che è nuovamente possibile effettuare le prenotazioni per il servizio di ritiro “a domicilio” dei materiali ingombranti. Come si ricorderà, le prenotazioni erano state momentaneamente sospese fino al 31 agosto per ragioni di natura tecnica.

Per richiedere il ritiro “a domicilio” occorre fissare un appuntamento attraverso i canali di contatto:

elefonando al 345/8075178 dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12;

recandosi direttamente presso l’apposito ufficio RID ubicato in Via Leopoli (entrata laterale del cantiere di igiene urbana) sempre dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12;

compilando l’apposito FORM online presente sulla pagina “Ritiro Materiali Ingombranti” del sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it .

(link: http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/ritiro-materiali-ingombranti/)