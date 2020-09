San Felice Circeo, al via l’installazione di 8 punti di ricarica per le auto elettriche

San Felice Circeo – Il Comune di San Felice Circeo avvia il suo processo per diventare”smart city” attraverso la creazione di un sistema di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici.

Grazie alla collaborazione con Enel X Mobility srl, On ElectricSharingMobility e BE Charge srl, saranno installate 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, centro storico compreso, in modo da aprire il Circeo ai possessori di auto elettriche e ibride, inaugurando un sistema di mobilitysharing. Il primo passo di questo percorso green è stato avviato con un protocollo d’intesa fra il Comune di San Felice Circeo e la BE Charge Srl, che si occuperà della realizzazione di una rete di infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici e la gestione del servizio stesso.

“Il nostro intento – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – è favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell’ambiente, riducendo l’inquinamento atmosferico, fondamentale in un’oasi come quella del Parco Nazionale del Circeo, uno dei polmoni verdi del Lazio”.

“Inoltre – continua il primo cittadino – un servizio di ricarica non solo permetterà ai turisti che utilizzano un’automobile elettrica di venire al Circeo ma aprirà le porte a nuove forme di trasporto cittadino, dal bike-sharing al car-sharing. I punti di ricarica saranno installati in modo strategico per coprire tutto il territorio. Questo protocollo, infine, risponde anche a una politica virtuosa che la Commissione Europea ha da tempo chiesto agli Stati membri di adottare”.

“Questo protocollo è il completamento di un lavoro portato avanti negli ultimi anni – aggiunge Fabio Beccari, delegato del Sindaco ai Servizi Tecnologici e ai Lavori Pubblici – e darà un’accelerata alla diffusione nel territorio della mobilità elettrica, accrescendo gli spostamenti a zero emissioni”-

Le aree di installazione delle stazioni di ricarica, composte da due colonnine ciascuna, sono state individuate a Piazzale Kennedy, presso il Piazzale Commerciale e nella zona del Centro Storico. Le infrastrutture saranno accessibili tutti i giorni h24. Per ricaricare il veicolo sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente Rfid. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una app gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre al monitoraggio dello stato della carica in corso e la gestione del pagamento.

