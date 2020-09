Ventotene, riapre lo sportello psicologico con il progetto “L’uomo non è un’isola”

Ventotene – Nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, è stato riattivato lo sportello psicologico a cura della dott.ssa Alessia Simione, nell’ambito del progetto sociale “L’uomo non è un’isola”.

“La professionista incaricata – spiega l’Amministrazione Comunale – sarà a disposizione di tutti gli interessati ogni martedì e venerdì. La dott.ssa non verrà in loco, ma sarà disponibile per assistenza telefonica”.

Per ulteriori informazioni contattare:

l’ufficio servizi sociali del comune dott.ssa Georgiana Scipione tel. 0771.85014

dott.ssa Simione tel. 3332756189

