Da Napoli a Roma per imbrattare i muri: arrestati 5 giovani writers al Pigneto

Roma – Sono stati arrestati cinque writers a Roma provenienti da Napoli, colti in flagrante dai carabinieri mentre imbrattavano un muro di via Ascoli Piceno. Il fatto, che è accaduto nel quartiere del Pigneto, ha visto protagonisti un gruppo formato da quattro ragazze e un ragazzo.

A segnalare l’azione vandalica ai carabinieri è stata una residente di via Fivizzano, che aveva immortalato con delle fotografie questi vandali mentre deturpavano una parete. I writers fermati dall’intervento delle Forze dell’Ordine, nel momento dell’identificazione sono risultati essere dei ragazzi di età compresa tra i 24 e i 31 anni.

I giovani sono stati trovati dai carabinieri mentre dipingevano un muro e ci attaccavano sopra dei manifesti.

Durante le perquisizioni, i ragazzi portavano appresso 15 bombolette di colore spray. A tradire i vandali è stato l’abbigliamento che indossavano, considerato come la residente avesse descritto i loro abiti ai carabinieri: un dettaglio che ha facilitato il fermo da parte delle Forze dell’Ordine nel giro di poco tempo.

I writers dopo l’arresto sono stati deferiti e poi rimessi in libertà, mentre le bombolette spray sono state sequestrate e poi messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

