Fiumicino, Federica Poggio entra nel Direttivo regionale della Lega Lazio

Fiumicino – La Lega annuncia l’entrata della consigliera fiumicinese Federica Poggio nel direttivo regionale della Lega Lazio.

“Sono davvero felice di annunciare che il nostro consigliere comunale Federica Poggio è stata oggi nominata membro del direttivo regionale”. Così in una nota il coordinatore comunale Giuseppe Picciano che sottolinea: “Per Fiumicino e per tutto il gruppo comunale si tratta di un risultato importantissimo che testimonia la centralità di questo territorio e la voglia della Lega di investire politicamente su un Comune che dopo la pessima parentesi Montino merita un radicale cambio di marcia”.

“Quello che manca oggi è una visione strategica ad ampio raggio”, spiega Federica Poggio. “Fiumicino non è un corpo a se stante ma fa parte di un territorio ampio e vasto e dobbiamo fare sistema. Nei prossimi mesi riusciremo a mandare a casa la sinistra in molti Comuni e sono sicura anche dalla Regione Lazio che ormai non è più in grado di andare avanti. La mia nomina, e di questo ringrazio l’Onorevole Zicchieri, premia non solo il lavoro del gruppo comunale, ma dà forza a un percorso che ci porterà a Governare Fiumicino e dare finalmente dignità a un territorio centrale e fondamentale nell’intera economia regionale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino