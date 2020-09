Fiumicino piange la scomparsa di Mario Martini

Fiumicino – “Ho appena ricevuto una notizia che mi addolora molto: Mario Martini ci ha lasciati questa mattina“. Così su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “La sua scomparsa è una grave perdita per tutta la città, oltre che naturalmente per la sua famiglia e gli amici”.

“Mario – racconta Montino – era una persona molto buona, che si è spesa tantissimo per il nostro comune, che amava. Innumerevoli le attività sociali, le iniziative, i comitati che ha promosso, sempre con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio e al benessere di chi lo abita. Ha dato il cuore per questa città e per questo era amato e stimato da tutte e tutti. Era stato tra i fondatori dell’associazione Nuovo Domani, la nostra Protezione Civile, di cui era volontario e con la quale si impegnava senza risparmiarsi mai. Alla moglie Rina, alle figlie Luana e Tiziana, ai generi e ai nipoti va il mio più caloroso abbraccio a nome di tutta la città”, conclude il Sindaco.



