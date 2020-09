Il Partito democratico di Formia: “Il fallimento del progetto Villa”

Formia – Il Pd di Formia punto il dito verso l’amministrazione comunale e lo fa sottolineando: “L’evidente fallimento del progetto Villa”.

In una nota stampa il Partito democratico sottolinea: “È ormai evidente che il sindaco Villa e quello che è rimasto della sua maggioranza siano inadeguati a guidare la città in questa fase complessa.

In soli due anni di amministrazione abbiamo assistito – evidenzia il gruppo politico – a 6 dimissioni assessorili, dettate da contrasti politici interni, frutto di una non chiara linea programmatica della maggioranza”.

Nel mettere l’accento sui fallimenti del gruppo politico al governo della città il Pd dichiara: “Un finale già scritto, quello del progetto Villa, nato ‘contro’ qualcosa e qualcuno senza idee e programmi concreti per questa città. Un’esperienza che ha fatto della demagogia e del populismo elemento di spinta in campagna elettorale per poi lasciare spazio all’improvvisazione nell’azione di governo.

L’eredità di questa gestione – rincara la dose il partito politico che con spirito critico esamina la gestione Villa – è sotto gli occhi di tutti: la privatizzazione del multipiano, la perdita del Distretto Socio-Sanitario a favore del Comune di Gaeta, la pessima gestione della Frz, la gestione privata della sosta, lo spostamento della sede Inps a Gaeta e non ultimo la confusa gestione dei fondi legati all’emergenza Covid-19. Un elenco che certifica in maniera evidente la totale mancanza di visione e progettualità per la città”.

Dopo aver evidenziato le mancanze il Pd rivendica per la città di Formia “ben altro. È necessario progettare e attuare un grande piano di investimenti su temi cruciali quali la rigenerazione urbana, le opere pubbliche, la digitalizzazione e la sburocratizzazione della macchina amministrativa, la riqualificazione del settore turistico e commerciale. Punti che l’amministrazione Villa ha completamente messo da parte e che, oggettivamente, non risulta essere in grado di poter affrontare”.

Per quanto riguarda, invece, le attività imminenti che si appresta ad affrontare l’amministrazione comunale formiana, il Partito democratico esprime perplessità. “Emergenza Covid, ripartenza delle scuole, impianti di acquacoltura, finanziamento della nuova Pollione, chiusura del Ponte Tallini e manutenzione del viadotto sulla Litoranea – elenca – sono temi che nei prossimi mesi richiederanno serietà e compattezza amministrativa. L’attuale governo della città è in grado di garantire tutto questo? Secondo noi no”.

In conclusione si legge nella nota del Pd: “Superare questa fase, costruire un’alternativa seria e credibile al fine di restituire alla città quel ruolo che le è sempre stato riconosciuto, è l’obiettivo del Partito Democratico. Già dai prossimi mesi saremo al lavoro per presentare una proposta programmatica in grado di coinvolgere energie ed esperienze che già animano la nostra città”.