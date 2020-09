Lutto nel gruppo dei Lions: il Leone Alberto Vinci è venuto a mancare

Roma – E’ venuto a mancare questa mattina Alberto Vinci, storico socio dei Lions Club International. Si è spento dopo una battaglia contro un brutto male.

Lo ricordano per le qualità umane il Governatore Quintino Mezzoprete, l’intero Distretto 108L e Sergio Martuscelli, che oggi ne denotano le grandi qualità espresse nella sua vita per aiutare il prossimo.

Fino agli ultimi giorni della sua vita ha continuato ininterrottamente il suo impegno con il Banco Alimentare, realtà con cui collaborava da diversi anni e che gli erano valsi l’appellativo di “socio di qualità “ e amico sincero. Un vero mentore in fatto d’impegno per tantissimi Lions, che lui stesso ha contribuito a far crescere umanamente.

Era socio dei Lions Club da tantissimo tempo, tanto d’aver ricoperto numerosi ruoli all’interno di questa realtà sociale. Fu officer di Club e Distrettuale, Governatore del Banco Alimentare, oltre a essere un riferimento per tutti i soci dell’associazione per le innate doti umane e l’immensa generosità che tutti gli hanno sempre riconosciuto.

Sergio Martuscelli ricorda così la memoria di Alberto Vinci: “Si è spento oggi Alberto , persona molto buona e disponibile. Lo potremmo ricordare per il suo lavoro in banca o le molteplici attività svolte, ma preferiamo ricordarlo per l’apporto di umanità dato al territorio di Ostia. Ex Presidente del Club Lyon Ostia Mare, è stato anche responsabile del Banco Alimentare, organismo che sostiene l’indigenza, Alberto è stato fino all’ultimo in prima linea, mettendo in secondo piano il male che lo stava mangiando. Oggi non è morto solo un uomo, ma il Leone che era in lui e il suo ruggito ci accompagnerà per sempre. Ricordo inoltre come Alberto si sia impegnato per la scuola alberghiera di Ostia, portando avanti un progetto sociale che ha aiutato tanti giovani lidensi nella propria sfera professionale”.

I funerali si terranno il 4 settembre 2020 alle ore 15, presso la parrocchia di Regina Pacis di Ostia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Fotografia presa dal sito Lions Club International Distretto 108L