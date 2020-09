Minori con spettro autistico: a Civitavecchia l’avviso per richiedere sostegno economico

Civitavecchia – È pubblicato l’avviso per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. Il sostegno economico assume la forma di un contributo alla spesa sostenuta dalle famiglie, e viene concesso secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Regionale, comunque entro il tetto di spesa massimo ammissibile per ogni utente pari a 5.000€/annui.

Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore a 1 (uno) e con un Isee inferiore o pari a € 8.000,00, precederanno in graduatoria coloro che hanno un Isee più basso e in caso di parità i nuclei con figli più piccoli. L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse ed i servizi già attivi o attivabili nella rete sociosanitaria a favore della persona e le caratteristiche socioeconomiche del nucleo famigliare che presenta la richiesta.

I moduli per presentare domanda sono disponibili presso l’Urp del Comune di Civitavecchia (piazza Guglielmotti , 7) o al Punto Unico di Accesso (Pua) di via Etruria a Civitavecchia, oltre che scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 30 settembre.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Pua, sito in via Etruria Civitavecchia, al numero telefonico 3346195660 tutti i giorni dalle 13 alle 14 escluso il sabato, oppure inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica puadistretto1@comune.civitavecchia.rm.it.

Come spiega l’Assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti, “gli uffici sono a disposizione per la presentazione delle domande, in maniera tale da non disperdere una opportunità che per le famiglie cui si rivolge l’avviso è importante”.