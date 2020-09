Montalto, test sierologici per la popolazione over 65

Montalto – A seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da Covid-19 l’amministrazione di Montalto informa che sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti al fine di contenere l’emergenza sanitaria e contrastare l’epidemia.

A tale scopo, ritenendo i test sierologici importanti nella prevenzione e nella ricerca scientifica sul territorio, è stato ritenuto opportuno proporre alla popolazione over 65, ritenuta fascia più a rischio per il contagio da virus, di sottoporsi volontariamente al test sierologico.

Il costo dell’esame sarà di € 18,00. L’amministrazione comunale si farà carico del 50%, mentre la quota residua, pari a € 9,00, sarà a carico del cittadino.

I test sierologici sono utili nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto: possono essere utili per l’identificazione dell’infezione in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata; possono evidenziare l’avvenuta esposizione al virus; costituiscono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità; possono essere utili per meglio definire il tasso di letalità dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati.

In considerazione di quanto sopra indicato, i cittadini aventi diritto (over 65 residenti nel Comune di Montalto di Castro) sono invitati a recarsi dal 15 settembre, per sottoporsi al test sierologico per Covid-19, presso il Laboratorio di analisi Montalto Check up, accreditato con il S.S.R., sito in S.S. 312 Castrense (complesso Villa Ilvana), dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, muniti di documento di identità, rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa (mascherina, distanza di sicurezza, temperatura <37.5°).

Si precisa che per questo esame non è necessario essere a digiuno. Per eventuali informazioni riguardanti il test e per l’eventuale prenotazione (non obbligatoria) è possibile chiamare il Laboratorio al numero 0766/898130.