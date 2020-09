Ostia, picchiano e rapinano un 50enne: tre giovani ricercati dalla Polizia

Ostia – Tre giovani sono ricercati dalla polizia per aver rapinato un uomo di 50 anni ieri sera in via Padre Adolfo Catena, non lontano dalla stazione di Ostia Antica. I tre, a volto coperto, si sono avvicinati all’uomo che stava tornando a casa a piedi e lo hanno picchiato portandogli via lo zaino. Sul posto è intervenuta una volante chiamata dalla vittima. Il 50enne è stato trasportato al Grassi in codice verde per essere medicato.

