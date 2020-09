“Ponza delle Meraviglie”: tutte gli spettacoli e le proiezioni fino al 5 settembre

Ponza – Il festival “Ponza delle Meraviglie” da appuntamento a locali e turisti per il 4 e 5 settembre. Ad attendere il pubblico spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche nei luoghi simbolo di Ponza, per animare le ultime sere estive tra cultura e buon cinema.

Le serate e gli eventi sono curati da Acts Produzioni Artistiche e organizzati dal Comune di Ponza grazie al contributo della Regione Lazio.

4 settembre

Il prossimo evento si terrà a “Le Forna”, nella piazza antistante la Chiesa della Madonna dell’Assunta, venerdì 4 settembre alle ore 21.30. Verrà proiettato “Ecce Ponzio”, scritto da Francesco Maria Cordella e diretto da Stefano Canzio e con la fotografia di Stefano Foletti, prodotto da Cannizzo Produzioni e con il contributo del Nuovo Imaie.

Il mediometraggio, che ha la durata di 33 minuti, si fregia di un cast di grande qualità, tra cui spicca la partecipazione straordinaria di Caterina Murino, con Alfonso Postiglione, Rosario Coppolino, Luigi Russo, Carmen di Marzo, Sergio Leone, Fabrizio Martorelli, Stefano Onofri, Marzia Mollo, Claudia Barbieri, Francesco Maria Cordella, Silverio “Coco’ Scotti, e l’amichevole partecipazione dello chef Oreste Romagnolo.

Il film è stato girato interamente a Ponza e contiene delle scene di spettacoli girate all’interno della Cisterna Romana della Dragonara e delle Grotte di Ponzio Pilato.

5 settembre

Sabato 5 settembre alle ore 21.30 andrà in scena “Telegono” poema in versi di Gino Usai. La messa in scena è di Francesco Maria Cordella che, insieme a Irma Ciaramella, darà voce ai personaggi mitici raccontati dall’opera.

Una vicenda leggendaria che narra del progenitore della stirpe italica, nato a Ponza e figlio di Ulisse e della Maga Circe. La durata dello spettacolo è di 50 minuti.

“Il festival ‘Ponza delle meraviglie’ vuole essere una risposta alla necessità di dissipare la paura e la disgregazione sociale causata dalla pandemia Covid 19 – spiega il Sindaco di Ponza -, fronteggiandola attraverso l’esercizio dell’Arte teatrale e cinematografica, rimettendo al ‘centro del villaggio’ l’essere umano, la sua umanità e il suo ‘essere sociale’, attuando rigorosamente la scrupolosa applicazione delle norme anti contagio prescritte”.

