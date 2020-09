Roma, Fratelli d’Italia sui monopattini: “Assurdo farli circolare senza regole”

Roma – “Anche oggi il M5s ha perso l’occasione di correggere gli errori di improvvisazione in cui incorre molto spesso ed ha bocciato la nostra mozione che chiedeva di regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici che anche a Roma, oltre ad essere parcheggiati in luoghi impropri e pericolosi, stanno provocando tanti incidenti e rischi agli utenti deboli della strada quali pedoni e persone con disabilità”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.

“Roma, che peraltro è piena di buche pericolose anche per gli stessi conducenti dei monopattini – prosegue la nota – non può essere paragonata alle moderne capitali europee dal punto di vista del trasporto pubblico e, finché non ci sarà un deciso potenziamento del trasporto pubblico, sarà difficile diminuire il numero dei veicoli privati in circolazione.

Prima di mettere in circolazione tali mezzi – afferma FdI – sarebbero state necessarie campagne di sensibilizzazione ed informazione, una specifica regolamentazione oltre che postazioni per la ricarica ma soprattutto appositi stalli per la sosta al fine di non creare intralcio. Tra le altre criticità abbiamo segnalato la necessità di maggiori controlli e idonee polizze assicurative magari senza franchigie per ottenere giusti risarcimenti. La Raggi la smetta con inutili slogan e provvedimenti su tematiche delicate che creano soltanto caos, disagi e pericoli e si attivi invece per migliorare le condizioni delle nostre strade e del trasporto pubblico che sono a livello di terzo mondo”.