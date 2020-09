A Formia arrivano i “Wellness & Olympics Days” della Pro Loco

Formia – Sensibilità della Pro Loco per lo sport, impegno al fianco delle associazioni del territorio con cui si è avviata un’intensa collaborazione, un modo per ripartire insieme: questo il triplice intento di “Wellness & Olympics Sport Days“, l’evento organizzato dalla Pro Loco città di Formia con il patrocinio di Unpli, Comune di Formia e Coni e in programma il 4 e 5 settembre a Formia in Villa Comunale e presso l’Arena Vitruvius.

Una due giorni con stand a cura delle associazioni sportive partecipanti con promozione delle attività in programma attraverso test, dimostrazioni e divulgazione, convention su bullismo e vita attiva. Di grande rilevanza i due incontri nell’ambito della storia sportiva: il racconto su Pietro Mennea a cura dei ragazzi del Coni Renato Lombardi, Vincenzo Scipione ed amici; l’incontro con Giuliano Bufacchi, capo allenatore della Nazionale Italiana Down vincitrice delle ultime due edizioni dei campionati mondiali e vincitrice dei campionati europei.

L’open day dello sport sarà anche occasione per conferire due importanti riconoscimenti, uno “Il Golfo D’Oro” consegna per meriti sportivi a cura della redazione di Golfo Sport, l’altro “Sportivo per Formia” un premio alla carriera sportiva per conto della Pro Loco di Formia, in collaborazione con le associazioni sportive partecipanti.

Nel primo caso si tratta di un riconoscimento al meglio dello sport locale sia in termini di sport di squadra sia in termini di specialità individuali, con un occhio di riguardo all’universo giovanile. Nel secondo caso, invece, verranno premiati Annino Massese come arbitro a livello nazionale della pallacanestro, Franco Guadagni grande capitano del Formia Calcio e il giornalista Sandro Gionti in qualità di “penna” dello sport formiano giovanile e dei campioni.

“Un fine settimana all’insegna dello sport per dimostrare che essere campioni non vuol dire unicamente raggiungere un record o vincere una medaglia, ed essere allenatore non vuol dire unicamente ottenere il grande risultato dai tuoi atleti – afferma il presidente della Pro Loco città di Formia, Renato Lombardi -. Un modo per far comprendere che lo sport è trasmissore di importanti valori che vanno oltre il risultato tecnico, ovvero la volontà di crescere come persona, d’interagire per più scopi, l’appartenenza ai valori sociali e alla propria città, rispetto dell’avversario sia esso vincitore o sconfitto”.

Per informazioni e per il programma dettagliato visitare la pagina Facebook di Pro Loco Formia.

