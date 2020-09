Ardea, l’ira delle mamme: “La scuola di via Varese ostaggio di degrado e abbandono”

Ardea – Erba alta e rifiuti abbandonati: così si presenta, alla vigilia della ripresa dall’anno scolastico, la scuola media di via Varese nel quartiere Nuova Florida, ad Ardea. A segnalarlo a ilfaroonline.it è la madre di due ragazzi che frequentano l’istituto.

“Qui è tutto in stato d’abbandono“, spiegano alcune mamme che, nella mattinata di oggi, si sono recate a scuola per conoscere lo stato dell’arte. “Sembra anche che il tempo pieno sia a rischio, e tutto per il disinteresse di chi dovrebbe organizzarlo. Ad oggi, infatti, non c’è ancora non c’è nulla di certo”. “L’erba alta e mai fatta tagliare che c’è è erba secca che potrebbe sviluppare qualche incendio“, dicono.

“Sarei curiosa di sapere cosa ha fatto il neo dirigente scolastico per evitare disservizi, specialmente per il tempo pieno e la mensa”, commenta un’altra mamma. “E le insegnanti di sostegno per i bambini disabili? A che punto sono?”. “A Sant’Antonio il dirigente scolastico Carlo Eufemi sembra aver risolto tutti i problemi, sto pensando di trasferirci mio figlio”, dice un’altra. Tutte risposte e osservazioni a cui qualcuno dovrebbe dare delle risposte.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea