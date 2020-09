Ardea, rissa sfiorata allo sportello dell’anagrafe

Ardea – Ieri mattina davanti all’entrata della nuova sede del Comune si è sfiorata la rissa. La bagarre è scatta per il posto in fila allo sportello dell’anagrafe, con due uomini di mezza età che hanno minacciato di arrivare alle mani.

Gli uomini, dopo un acceso battibecco, hanno iniziato a strattonarsi e urlare, spaventando tutte le altre persone che erano in attesa di essere ricevuti. Fortunatamente il buon senso alla fine è prevalso e tutto è rientrato, con i due soggetti che hanno smesso d’infastidirsi a vicenda.

Non è la prima volta che la gente esasperata per l’attesa all’esterno del locale metta in scena delle violente liti contro altre persone in fila allo sportello comunale.

Le motivazioni di simili arrabbiature sono legate al piccolo cortile, che – anche in periodo Covid-19 – rende inevitabile l’assembramento in attesa di interloquire con gli uffici del Comune. Le persone sono costrette a venire agli sportelli comunali di Ardea, poiché gli uffici non rispondono al telefono per un guasto tecnico e anche le piattaforme Internet danno dei problemi. Quest’ultima situazione è in procinto di essere risolta, con il Comune in trattativa per affidare i servizi telematici a una ditta del Lazio.

