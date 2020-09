Civitavecchia, spacciava droga nella sua edicola: denunciato giornalaio pusher

Civitavecchia – Spacciava hashish e marijuana nella sua edicola. E’ successo a Civitavecchia, dove i militari hanno denunciato un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, titolare di una rivendita di giornali, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale mentre stava fumando uno “spinello” sulla porta dell’edicola. All’interno del locale, inoltre, i militari hanno recuperato qualche grammo di hashish.

Vista la situazione, i carabinieri hanno esteso le verifiche nella sua abitazione: altro “fumo” è stato trovato nascosto in un frigorifero insieme ad un bilancino digitale di precisione, mentre sul tetto sono state recuperate una decina di piante di marijuana in piena crescita.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia