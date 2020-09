Fondi, la Giunta stabilisce le regole sulle affissioni in vista delle elezioni

Fondi – Si lavora in vista della prossima tornata elettorale. Tra le attività previste c’è anche quella di stabilire regole sulle affissioni elettorali.

Ed è così che su proposta del responsabile dell’Ufficio elettorale la Giunta municipale di Fondi ha deliberato il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale per le elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

Visto il piano stabilito dall’ufficio preposto per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale (secondo i criteri fissati dalla legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni) e considerato che il suddetto piano “garantisce un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sia il numero, assolvendo nel contempo all’obbligo di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami o intralciare il traffico” è stato approvato il seguente prospetto (numero d’ordine, localizzazione nel centro abitato, via/piazza di ubicazione del tabellone/riquadro, tipologia spazio):

– 1, Centro urbano, Piazza Unità d’Italia, tabellare;

– 2, Centro urbano, Piazza C. Beccaria, tabellare;

– 3, Centro urbano, P.le Martiri delle Foibe, tabellare;

– 4, Centro urbano, Via V. Occorsio (perimetro Polizia Locale), riquadro;

– 5, Centro urbano, Via Salerno (P.le Stadio Comunale), riquadro;

– 6, Centro urbano, Via Mario Mosillo (Perimetro Area Mercato), riquadro;

– 7, Centro urbano, Via Cocuruzzo, tabellare;

– 8, Frazione, Via Querce, tabellare;

– 9, Frazione, Salto Covino – Via Covino, tabellare;

– 10, Frazione, San Raffaele – Via Sette Acque, tabellare;

– 11, Frazione, San Magno – Via Rene, tabellare.