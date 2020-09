Furti a Borgo San Martino, la protesta dei residenti: “Vogliamo più sicurezza”

Cerveteri – “Sono giornate di massima allerta in tutto il comprensorio di Borgo San Martino, a Cerveteri, a causa dei continui furti alle abitazioni“. A raccontarlo è Luigino Bucchi, presidente del comitato di zona di Borgo San Martino e promotore di una raccolta firme fra i residenti per tornare a chiedere più sicurezza nel quartiere.

“Nella giornata di ieri, come se non bastassero i numerosi furti notturni – spiega Bucchi -, i malviventi hanno agito anche alla luce del sole con furti messi a segno in via delle Cardelle, via Alessandro Befani e via Doganale, tutte vie della frazione cerveterana di Borgo San Martino.

Numerose le segnalazioni di auto sospette al 112 e continuo il pattugliamento del territorio da parte delle poche risorse delle forze dell’ordine disponibili per questo vastissimo territorio”.

“Cresce, intanto, la paura anche per le persone, anziani e bambini che durante il giorno rimangono a casa, in abitazioni di campagna nella maggior parte dei casi distanti l’una dall’altra. Più volte è stato lanciato il grido d’allarme e di paura dei cittadini che vivono in questa vasta zona che va dalla via Aurelia a Bracciano con lettere e petizioni inviate al sindaco Pascucci e a tutti i componenti del Consiglio comunale con richieste di maggior accorgimenti sul territorio per garantire a tutti una maggior sicurezza. Ma il tutto, nonostante lo sdegno del momento nell’apprendere gli incresciosi fatti, è sempre rimasto senza risposta”, conclude Bucchi.

