Incendio a Parco Leonardo, rifiuti e sterpaglie in fiamme a via Montanari

Fiumicino – Ancora un pomeriggio di fuoco sul litorale romano, dove un vasto incendio si sta sviluppando nel quartiere di Parco Leonardo, a Fiumicino: a bruciare rifiuti abbandonati, plastiche e sterpaglie in via Geminiano Montanari. Immediato sul posto l’intervento dei volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino e due pattuglie della Polizia Locale.

Il forte vento sta rallentando le operazioni di spegnimento del vasto fronte dell’incendio, già complicate a causa dell’enorme colonna di fumo che si sta levando in cielo. Anche i volontari della Protezione Civile di Castel di Guido sono intervenuti in via Montanari per domare e spegnere il rogo.

Notizia in aggiornamento …