Pomezia – Si avviano alla conclusione gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, con l’obiettivo di rendere le scuole più sicure per l’inizio del nuovo anno scolastico.

In particolare, sono stati conclusi gli interventi di adeguamento degli spazi della scuola secondaria di primo grado di via Gran Bretagna e delle vie di esodo e recupero spazi didattici interni dell’ “IC Pestalozzi”.

Questi i lavori eseguiti:

• nuovi cancelli di ingresso alla struttura scolastica (in attesa di montaggio);

• sistemato e messo in sicurezza il muro di recinzione;

• realizzata una rampa in luogo della scala per l’accesso diretto da via C. A. Dalla Chiesa;

• sistemate le superfici intonacate ammalorate e ritinteggiata totalmente la palestra e gli annessi spogliatoi, compresa la sostituzione delle porte interne.

Inoltre, sono stati conclusi anche gli interventi di adeguamento degli spazi della scuola secondaria di primo grado “Marone” – Istituto Comprensivo via della Tecnica.

Questi gli interventi eseguiti:

• nuovi accessi all’istituto scolastico con relativi percorsi, mediante il rifacimento dei marciapiedi e viali esterni, il ripristino dei cancelli, porte vetrate e impianti citofonici ove necessario;

• sistemate le aree esterne recuperabili per consentirne l’uso per attività didattiche che si possono svolgere all’aria aperta;

• realizzate due aule al piano terra suddividendo l’esistente locale biblioteca di circa 40 mq;

• realizzato uno spazio filtro tra l’ambiente del teatrino e il resto degli ambienti dedicati alle attività scolastiche mediate l’installazione di porte tagliafuoco tra l’ambiente teatro e la palestra in modo da rendere i due ambienti fruibili in contemporanea.

“L’avvio dell’anno scolastico si avvicina – commenta l’assessore Federica Castagnacci – e le scuole di Pomezia sono pronte per accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale scolastico. Come annunciato abbiamo utilizzato l’estate, in collaborazione con i dirigenti scolastici, per realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a strutturare i plessi scolatici in modo da garantire distanziamento e impedire assembramenti”.

