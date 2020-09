Porto di Civitavecchia, il sindaco Tedesco incontra i tassisti

Civitavecchia – “Nei giorni scorsi ho incontrato una delegazione di tassisti, che mi hanno avanzato le loro perplessità circa l’ubicazione e il numero degli stalli in porto previsti per i passeggeri delle navi traghetto”. Così, in una nota, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

“Ho chiesto quindi al comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Tomas, un incontro e devo dire che il Comandante ha dimostrato ancora una volta la sua grande capacità di ascolto, e per questo lo ringrazio. In compagnia di una piccola delegazione di tassisti, dello stesso Tomas e del personale del suo ufficio, già questa mattina abbiamo svolto un sopralluogo sul posto, che ci ha consentito di chiarire alcuni aspetti. È la conferma che quando le istituzioni dialogano, amministrare in maniera proficua e dare risposte ai cittadini diventa più semplice”, conclude il Sindaco.

