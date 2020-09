Roma, fanno il bagno in mutande nella fontana di piazza Navona: 600 euro di multa

Roma – Stavano facendo il bagno in mutande nella fontana del Moro a Piazza Navona, mentre un amico li riprendeva con il cellulare. I due ventenni, uno di Torino e l’altro di Roma, sono stati sorpresi dai carabinieri di Roma Centro, che li hanno invitati a uscire. I due sono stati sanzionati per 600 euro in tutto, mentre l’amico che li stava riprendendo con il cellulare è stato identificato. La fontana non è stata danneggiata. (fonte Adnkronos)